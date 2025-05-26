شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون في حالة صدمة و استنفار بعد سرقة مخزن أسلحة بالكامل في إب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية مطلعة بمحافظة إب عن حادثة سرقة واسعة النطاق استهدفت أحد المخازن المركزية التابعة لإدارة أمن المحافظة، في تطور خطير يعكس تصاعد حالة الانفلات الأمني داخل المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي.

وبحسب المصادر، فقد تمكن منفذو العملية من الاستيلاء على أكثر من أربعين بندقية من طرازات متعددة، إضافة إلى كميات ضخمة من الذخائر ومعدات عسكرية حساسة، ما شكّل صدمة داخل الأوساط الأمنية، نظراً لمكانة الجهة المستهدفة وطبيعة المسروقات.



عقب الحادثة، أطلقت سلطات الحوثيين حملة أمنية واسعة لتعقب المتورطين وتشديد الرقابة على المنشآت العسكرية.

وأسفرت الحملة عن اعتقال أحد المشتبه بهم، وكشفت التحقيقات الأولية مفاجأة مدوية، حيث تبين أن أحد المتهمين البارزين في القضية يشغل منصباً قيادياً في الجماعة ذاتها.



وأثارت هذه الواقعة شكوكاً واسعة حول وجود فساد داخلي وتواطؤ من عناصر في أجهزة الأمن، في وقت تتزايد فيه تجارة الأسلحة في السوق السوداء، مما يعمق مخاوف السكان من انهيار كامل للمنظومة الأمنية تحت سلطة الحوثيين.