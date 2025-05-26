شكرا لقرائتكم خبر عن كشف وضع الجنوب في الاتفاق المرتقب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف سياسي جنوبي بارز، وضع الجنوب وقضية تقرير مصيره، في الاتفاق المرتقب بين المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي، لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ 10 أعوام، تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

صدر هذا في تصريح للسياسي والصحفي الجنوبي صلاح بن لغبر، حذر فيه ممثلي المجلس الانتقالي الجنوبي في هيئة التشاور والمصالحة التابعة لمجلس القيادة الرئاسي، من تمرير اتفاق يُقصي القضية الجنوبية عن أي مسار تفاوضي.

وقال بن لغبر في تغريدة على منصة "إكس" عنونها بـ "تحذير": "إلى الأعضاء الجنوبيين في ما تُسمى “هيئة التشاور والمصالحة” نعلم تمامًا ما يُحاك خلف الأبواب المغلقة. نعلم باتفاقٍ تُوشكون على التوقيع عليه…".

مضيفاً: "اتفاق يُقصي القضية الجنوبية عن أي مسار تفاوضي قادم، ويُشرعن إسقاطها باسم التأجيل حتى استعادة ما تُسمى “الدولة”".

وتابع: "لن نخوض في التفاصيل الآن… لكن فلتعلموا: الصورة عندنا مكتملة، والحسابات أوضح مما تتصورون، نُراقب… نسمع ونرى… وإن ظننتم أن الصمت ضعف، فأنتم لم تعرفونا بعد".

مختتماً تحذيره، بالقول: "السكوت ليس خيارًا. والتاريخ لا يرحم".



يأتي هذا بعد أن كشفت مصادر مطلعة عن موعد التوقيع على اتفاق بين المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي، لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ 10 سنوات.





وصدر إعلان من الولايات المتحدة الأمريكية، عن قرار إستئناف مفاوضات السلام بين المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي، لإنهاء الحرب في اليمن.





وفاجأت الولايات المتحدة الامريكية الجميع عبر الزامها مجلس القيادة الرئاسي باتفاقها مع جماعة الحوثي، المبرم الاثنين بوساطة عمانية، عبر الكشف عن ملحق للاتفاق بدأت سلطنة عمان بالفعل مباحثاته مع المجلس الرئاسي، في مسقط.





وجاءت جولة المباحثات بين سلطنة عمان ووفد من وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، في وقت تجاهل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، اتفاق الولايات المتحدة الامريكية وجماعة الحوثي، وترحيب الامم المتحدة ودول المنطقة بالاتفاق والدور العماني في التوصل اليه، ما يكشف حجم الضغوط الامريكية على المجلس الرئاسي.

وكشف سياسي جنوبي خفايا الاتفاق الذي توصلت إليه جماعة الحوثي والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف اطلاق النار بينهما وايقاف الغارات الامريكية مقابل إنهاء هجمات الجماعة على السفن الامريكية في البحر الأحمر.

