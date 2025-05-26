شكرا لقرائتكم خبر عن كشف موعد توقيع اتفاق السلام في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة عن موعد التوقيع على اتفاق بين المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي، لإنهاء الحرب المستمرة في اليمن منذ 10 سنوات.

جاء من بين أبرز تلك المصادر نائب رئيس نقابة الصحفيين الجنوبيين في العاصمة عدن عدنان الأعجم، الذي أكد قرب التوقيع في العاصمة العُمانية مسقط على اتفاق لتحقيق السلام في اليمن.

وقال الأعجم في تغريدة على منصة "إكس": "الحوار في مسقط مع جماعة الحوثي في أيامه الأخيرة بخصوص إقفال ملف حرب اليمن وبعد العيد التوقيع وكمل ابو الليم".

يأتي هذا بعد أن صدر إعلان من الولايات المتحدة الأمريكية، عن قرار إستئناف مفاوضات السلام بين المملكة العربية السعودية ومجلس القيادة الرئاسي وجماعة الحوثي، لإنهاء الحرب في اليمن.

وفاجأت الولايات المتحدة الامريكية الجميع عبر الزامها مجلس القيادة الرئاسي باتفاقها مع جماعة الحوثي، المبرم الاثنين بوساطة عمانية، عبر الكشف عن ملحق للاتفاق بدأت سلطنة عمان بالفعل مباحثاته مع المجلس الرئاسي، في مسقط.

وجاءت جولة المباحثات بين سلطنة عمان ووفد من وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، في وقت تجاهل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، اتفاق الولايات المتحدة الامريكية وجماعة الحوثي، وترحيب الامم المتحدة ودول المنطقة بالاتفاق والدور العماني في التوصل اليه، ما يكشف حجم الضغوط الامريكية على المجلس الرئاسي.

وكشف سياسي جنوبي خفايا الاتفاق الذي توصلت إليه جماعة الحوثي والولايات المتحدة الأمريكية، لوقف اطلاق النار بينهما وايقاف الغارات الامريكية مقابل إنهاء هجمات الجماعة على السفن الامريكية في البحر الأحمر.

