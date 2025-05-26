شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعلانها دعمهم.. ثورة نساء عدن يكشفون علاقتهم بتوكل كرمان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حركة “ثورة النسوان” في مدينة عدن،، بيان نفي وتوضيح عبرت فيه عن استغرابها الشديد من التصريحات التي أدلت بها الناشطة توكل كرمان، والتي زعمت فيها أن “مجلس شباب الثورة السلمية” يدعم مطالب نساء عدن وتعز، وتحدثت باسمهن كنساء ثائرات.

وأكد البيان أن نساء الثورة في عدن ينفين بشكل قاطع أي علاقة لهن بتوكل كرمان، سواء من قريب أو من بعيد، مشددات على أنهن لم يخولنها بالتحدث باسمهن أو إصدار أي بيانات تمثلهن.

وجاء في البيان: “نرفض بشكل قاطع محاولات توظيف نضال نساء عدن واستخدامه في أجندات سياسية لا تعبّر عنّا ولا تمثل تطلعاتنا. نضالنا في عدن نابع من معاناة هذه المدينة وأهلها، وهو نضال حرّ ومستقل، مبني على واقعنا وإرادتنا الحرة، لا على خطابات إعلامية تحاول ترويج أدوار وهمية لا تمتّ للشارع الحقيقي بأي صلة”.

وطالبت الحركة جميع الأطراف والجهات بعدم الزجّ باسم نساء عدن أو قضاياهن في بيانات لا تعكس موقفهن، مؤكدة أن صوتهن “نابع من الأرض ومن معاناتهن اليومية”، ومشيرة في الوقت ذاته إلى أن الحركة تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية إذا ما استمرت محاولات تسييس الثورة النسوية لصالح أطراف لا تمثلها.





واختتم البيان بتأكيد الاستقلالية الكاملة لنضال المرأة في عدن، بعيدًا عن أي وصاية أو استغلال سياسي.

صادر عن: ثورة النسوان – عدن

تاريخ البيان: 25 مايو

