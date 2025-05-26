شكرا لقرائتكم خبر عن من خارج الوسط الفني...الفنانة اليمنية الشابة راوية عمر تُعلن عن عقد قرانها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت الفنانة اليمنية الشابة راوية عمر ، بطلة مسلسل "دروب المرجلة"، عن عقد قرانها رسميًا على الشاب نزار الجولحي ، وذلك في حفل خاص أقيم مؤخرًا وبعيدًا عن الأضواء والإعلام.

وأعربت راوية عن سعادتها بهذه الخطوة الجديدة في حياتها، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار بعد فترة تعارف طويلة مع العريس، الذي يعمل في مجال غير فني، وتصفه المقربون منه بأنه شخص متواضع وهادئ الطباع.

وأكدت الفنانة الشابة أن اختيارها للعريس جاء بناءً على القيم والتوافق الإنساني والاجتماعي، دون النظر إلى الشهرة أو الانتماء لعالم الفن، مضيفة أن دعم عائلتها لها كان له دور كبير في هذا القرار.

ويُعد هذا الزواج مفاجأة لجمهور الفنانة التي برزت مؤخرًا بمشاركتها في مسلسل "دروب المرجلة"، والذي لاقى نجاحًا لافتًا محليًا وعربيًا، حيث كشفت بعض المصادر أن الحفل سيُقام قريبًا بحضور عدد محدود من الأصدقاء والعائلات، حفاظًا على الخصوصية وتجنب الضجة الإعلامية.

من جانبهم، توجه جمهور راوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأصدق التهاني وتمنيات السعادة الزوجية لها ولزوجها الجديد، متمنين أن يُكلل هذا الاتحاد بالاستقرار والنجاح.

يُذكر أن الفنانة راوية عمر تُعد من أبرز الوجوه الصاعدة في الدراما اليمنية، وقد شاركت في عدة أعمال فنية محلية قبل أن تحقق نقلة نوعية من خلال دورها في مسلسل "دروب المرجلة"، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي.