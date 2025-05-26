شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد...مشهد مؤثر لحاجة يمنية لحظة وصولها السعودية قادمة من مطار صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في مشهد مؤثر يعكس عمق الامتنان الشعبي، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحاجة يمنية قادمة من العاصمة صنعاء، وهي تعبّر عن سعادتها البالغة وامتنانها للتسهيلات والخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لحجاج بيت الله الحرام.

وظهرت الحاجة اليمنية في الفيديو ، وهي تضحك وتبتسم بانشراح بالغ، مؤكدة أن ما لقيته من حسن استقبال وتنظيم في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة يعكس حرص السلطات السعودية على راحة ضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم.

كما أشادت بالخدمات المقدمة في الأراضي المقدسة، موجهة الدعاء بالتوفيق والحفظ لكل من يساهم في خدمة الحجاج وتيسير مناسكهم، مؤكدة أن هذه الجهود الإنسانية والروح الأخوية تترك أثرًا عميقًا في نفوس الحجاج القادمين من اليمن وسائر الدول.

ويأتي هذا المشهد ضمن سلسلة واسعة من شهادات الحجاج التي توثق حجم الجهود السعودية في خدمة ضيوف الرحمن، وتبرز تطور منظومة الحج على الصعيدين الخدمي والإنساني.

تفويج 18 ألف حاج يمني إلى الأراضي المقدسة

وفي وقت سابق، كشف رئيس اللجان الميدانية في بعثة الحج اليمنية، الدكتور معين آل ترك، أن عدد الحجاج اليمنيين الذين وصلوا إلى المملكة العربية السعودية حتى مساء السبت (24 مايو الجاري) بلغ أكثر من 18 ألف حاج، من إجمالي 24,255 حاجًا معتمدًا لهذا الموسم.

وأوضح آل ترك، في تصريح للإعلام اليمني الرسمي، أن عدد الحجاج الذين تم تفويجهم برًا عبر منفذ الوديعة بلغ 12,580 حاجًا، فيما بلغ عدد القادمين جوًا 5,773 حاجًا. وتوزع الحجاج الجويون بين 5,333 قادمًا عبر مطارات عدن، وسيئون، والريان، والغيضة، و450 حاجًا تم نقلهم من مطار صنعاء.

وأشار إلى أن هناك خطة لنقل ألفي حاج إضافي من مطار صنعاء، بالتنسيق المباشر مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مؤكدًا أن عمليات التفويج تسير وفق جداول زمنية دقيقة لضمان سلاسة الحركة وتوفير متطلبات الراحة والأمان لجميع الحجاج.

من جانبها، أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، في وقت سابق، أن رحلات تفويج الحجاج من مطار صنعاء الدولي إلى الأراضي المقدسة بدأت اعتبارًا من السبت 24 مايو 2025، بعد استكمال كافة التصاريح الرسمية من الجهات المختصة في المملكة.

وقالت الشركة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إن نحو ألفي حاج سيتم نقلهم عبر مطار صنعاء، رغم الصعوبات التشغيلية، أبرزها الاعتماد على طائرة واحدة فقط في ظل استمرار أعمال تأهيل المطار نتيجة الأضرار التي لحقت به جراء غارات إسرائيلية مؤخراً.

وكانت شركة الخطوط اليمنية قد واجهت تحديات مماثلة في موسم الحج الماضي، حين احتجزت ميليشيات الحوثي ثلاث طائرات من أسطول الشركة عقب نقل آخر دفعة من الحجاج، ما جعل تلك الطائرات عرضة للغارات الإسرائيلية لاحقًا، وأسفر عن تدمير عدد منها داخل مطار صنعاء.