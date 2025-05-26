شكرا لقرائتكم خبر عن سلطة عدن توجه الضربة القاضية لاصحاب المشاريع الصغيرة واصبحت وكيلة لعزرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت سلطات عدن الضربة القاضية لاصحاب المشاريع الصغيرة من خلال قطع رزقهم ومنعهم من البيع امام الحجاز بالمنصورة.

وقالت مالكة العربة الشهيرة لبيع الوجبات الخفيفة تمر حنا:

يعز عليا بس امر الله

لي اسبوع بنزل المنشور واتردد بس خلاص لابد منه

عارضه العربه حقي هي استيل مش حديد للبيع ومافيها اي شي

اللي حابب ياخده مابنختلف ع السعر

لاسامح اللي قطع رزقنا من الحجاز ومن شارك فيه

فيما اعلنت مالكة عربة الكنافة(كنافة ام احمد)عن انتهاء مشروعها بعد ان قامت السلطات بطردهم من امام الحجاز.

وكتبت كنافة احمد احمد منشور جاء فيه:

ترددت كثير في إعلان وقف شغلي بشكل نهائي.. كان عندي امل الوضع يتعدل

من يوم إزالة عربات الحجاز كنا نحاول و نحاول رافضين نتقبل فكرة ان مشروعنا انتهى.. بس للإسف هو فعلا إنتهى من وقت إزالة العربات بس كنا في مرحلة نحاول انعاشة

كانت احلى ثلاث سنوات في حياتنا تعرفنا ب ناس كثير وتعلمنا أكثر و ضحكنا و فرحنا أكثر... كنت دائماً أشكر الله على هذه النعمة جاء الوقت الي اشكركم فيه

شكراً للي ساعدونا في بدايتنا نشرو و اعلنو لنا بدون ماعرف احد فيهم والله ????????

شكراً لكل وحده او واحد علق و شجع و أعطانا دفعة إيجابية و كانت فارقه في حياتنا ????????



شكراً لشباب و بنات عربات الحجاز كنتو نعم الجار وخير رفيق في العمل ما شفنا منكم إلا كل خير ????????

شكراً شكراً شكراً من القلب لزوجي و ابو عيالي و أولادي الي كانو اهم عنصر في مشروعي لولا دعمهم و مساعدتهم ماتوقع كنت بوصل لهنا ????????????????

في الاخير الحساب هذا ب متابعينه بيكون في خدمة ناس عدن.. نشر مظاهراتنا.. نشر مشاريع شبابنا و بناتنا.. لعلى وعسى نرد لكم الجميل الي لا يمكن ينسى ????????????

????في الاخير اي احد زعلان مننا او في خاطره شي علينا او له حق يجي و ياخذ حقه و ما نطلب غير تسامحونا و تدعو لنا ????????????

وبحسب مواطنون فان سلطات عدن تعمل لدى عزرائيل فهي تريد قتل المواطنين اما بالغلاء او بانهيار الخدمات او بالاوبئة او بقطع ارزاقهم.