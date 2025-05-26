شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس علي ناصر محمد يعزي بوفاة الدنبوع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الأخ الفريق ناصر منصور هادي

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقّينا نبأ وفاة المناضل الكبير حسين علي هادي الدنبوع، بعد مسيرة وطنية حافلة بالعطاء والتضحية والنضال في سبيل الوطن.

لقد فقدت اليمن برحيله قامة وطنية، وشخصية نضالية بارزة كان لها حضور مشهود في مختلف المراحل المفصلية التي مر بها الوطن. فقد كان الفقيد من أوائل من لبّوا نداء الثورة اليمنية، وظل طوال حياته مثالًا للوفاء والإخلاص والتفاني في خدمة الوطن والدفاع عن قضاياه العادلة.

وبهذا المصاب الجلل، نتقدّم إليكم بخالص التعازي وصادق المواساة، ومن خلالكم إلى أسرة الفقيد الكريمة وآل الدنبوع كافة، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم جميعًا الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

*علي ناصر محمد*

