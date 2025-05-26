شكرا لقرائتكم خبر عن هذا ماحدث بشارع 45 في صنعاء (صورة مرعبة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهد شارع 45 في العاصمة صنعاء صباح اليوم حادثة خطيرة تمثلت بسقوط جدار مائل على عدد من السيارات المتوقفة بجوار أحد الأحواش، ما تسبب بأضرار مادية جسيمة لعدة مركبات.

ولحسن الحظ، لم تُسجل أي إصابات أو خسائر بشرية في الحادث، رغم حجم الكتلة الخرسانية المنهارة وانتشار الحطام في الموقع، في مشهد أثار الرعب بين المواطنين والمتواجدين في المنطقة.

مصادر محلية أفادت أن الجدار كان في حالة ميل خطير منذ فترة دون أي تدخل أو صيانة، وسط غياب إجراءات السلامة والرقابة، ما يطرح تساؤلات حول مسؤولية الجهات المعنية في منع مثل هذه الكوارث قبل وقوعها.

أهالي الحي طالبوا بسرعة التحقيق في الحادث وتحميل المتسببين المسؤولية، إلى جانب ضرورة إلزام ملاك المباني والمنشآت بإجراءات الصيانة الدورية، تفاديًا لتكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً.