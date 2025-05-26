شكرا لقرائتكم خبر عن حفل للفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله في صنعاء.. إعلان يثير ضجة وتساؤلات!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بشكل موسع، إعلان مزيف لحفل فني زُعم أنه سيُقام في العاصمة اليمنية صنعاء، ويحييه الفنان السعودي عبدالمجيد عبدالله، وسط دهشة وتساؤلات من المتابعين. الإعلان الذي نُشر على شكل "بوستر" عبر منصة على إنستغرام، تضمّن تفاصيل مزعومة حول أسعار التذاكر ومكان الحفل، كما أشار إلى أن البنك الأهلي اليمني هو الراعي الرسمي للفعالية، في محاولة لإضفاء مصداقية زائفة على الحدث.

البوستر سرعان ما أثار موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكك كثير من المتابعين في صحته، خصوصًا في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيات الحوثي، والتي تجعل من إقامة مثل هذه الفعاليات أمرًا مستبعدًا.

وفي أول رد رسمي، نفى البنك الأهلي اليمني بشكل قاطع أي صلة له بالإعلان المتداول، مؤكدًا أن استخدام شعاره تم دون إذن أو تنسيق مسبق، واصفًا ما جرى بأنه محاولة تضليل واحتيال. ونشر البنك بيانًا عبر حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، رصده "المشهد اليمني"، وجاء فيه: "نود أن نلفت عناية عملائنا الكرام والجمهور الكريم إلى أن هناك صفحة على منصة إنستغرام قامت باستخدام شعار البنك الأهلي اليمني ضمن أحد منشوراتها المتعلقة بحجز تذاكر حفلات غنائية، ونؤكد بأن هذه الصفحة لا تمت بأي صلة أو علاقة بالبنك".

وأضاف البنك في بيانه:"وعليه، فإن البنك غير مسؤول تمامًا عن أي محتوى أو خدمات تقدمها هذه الصفحة. نرجو من الجميع توخي الحيطة، ونشكر تفهمكم وحرصكم على متابعة القنوات الرسمية الخاصة بالبنك فقط".

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه حالات النصب والاحتيال الإلكتروني عبر استغلال أسماء مؤسسات رسمية وشخصيات معروفة، في محاولة للإيقاع بالضحايا، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي تُستخدم بشكل واسع في اليمن رغم الأوضاع الراهنة.

يُذكر أن الفنان عبدالمجيد عبدالله لم يصدر أي بيان حول الإعلان المزعوم، كما لم تُعرف بعد الجهة التي تقف وراء نشر البوستر المزيف.