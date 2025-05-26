شكرا لقرائتكم خبر عن الدنبوع يخرج عن صمته: أبين تُستنزف تحت صمتٍ مريب، وآن أوان التصحيح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كسر القيادي في المجلس الأعلى للمقاومة، الشيخ سالم حيدرة الدنبوع، صمته موجّهًا رسالة نارية إلى أبناء محافظة أبين، عبّر فيها عن استياءه من تردي الأوضاع وتنامي العبث الإداري والمالي، داعيًا أبناء المحافظة إلى التوحد ورفع الصوت في وجه من وصفهم بـ”العبثيين” الذين يستغلون غطاء الشرعية لتحقيق مكاسب خاصة.

وقال الدنبوع إن اللحظة التاريخية تفرض على الجميع، وفي مقدمتهم المنتمون للمجلس الانتقالي، اتخاذ موقف وطني واضح يُقدّم كرامة الأرض وحقوق المواطنين على المصالح الضيقة، محذرًا من استمرار حالة اللامبالاة التي قد تقود إلى انفجار شعبي لا يُحمد عقباه.

واتهم الدنبوع بعض الاطراف السياسية بممارسة ما أسماه بـ”الانتهاكات الصارخة” بحق أبناء أبين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والجبايات غير القانونية ونهب الموارد العامة، مؤكدًا أن أبناء المحافظة لم يعودوا قادرين على الصمت أكثر، بعدما بلغت المعاناة ذروتها.

كما شدد على ضرورة فتح طريق “ثرة” الحيوي، والذي من شأنه أن يخفف من معاناة التنقل ويربط المديريات بمركز المحافظة، داعيًا إلى التعامل مع هذا الملف بقدر ما يستحق من جدية ومسؤولية، على غرار ما تم في خط الضالع.

وختم سالم حيدرة الدنبوع رسالته بتحذير صريح: “لن نكون شهود زور على نهب الأرض وطمس التاريخ.. أبين ليست ضعيفة لكنها ترفض أن تصرخ. على التحالف والقوى السياسية مراجعة حساباتهم قبل أن يتحول الغضب إلى فعل، والسكوت إلى انفجار. اليوم ليس كالأمس، واليوم وقت الفعل لا الشعارات”.

