شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور…. حادث انهيار مفاجئ في قلب صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أنهار جدار مائل، اليوم الأحد، على عدد من السيارات في شارع 45 بالعاصمة صنعاء، ما أدى إلى تضرر عدة مركبات دون وقوع أي إصابات بشرية. وأفاد شهود عيان أن الحادث تسبب في أضرار مادية فقط. فيما طالب المواطنون الجهات المختصة بسرعة معالجة وضع الجدران المائلة لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث .

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور…. حادث انهيار مفاجئ في قلب صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.