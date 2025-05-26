شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيبات عسكرية كبرى لحسم معركة التحرير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصل الفريق الركن الدكتور صغير بن عزيز، رئيس هيئة الأركان العامة، أمس السبت 24 مايو 2025، إلى محافظة صعدة، حيث التقى قائد محور مران واطلع على مسرح العمليات.

وشدد الفريق بن عزيز على أهمية الثبات والعزيمة لاستكمال معركة التحرير واستعادة مؤسسات الدولة من سيطرة "الإمامة والكهنوت"، مؤكداً استمرار المعركة حتى القضاء على المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وكان رئيس الأركان قد زار العاصمة عدن يوم الجمعة 23 مايو، والتقى قيادة المنطقة العسكرية الرابعة لبحث الاستعدادات العسكرية. وأشار إلى أن العد التنازلي لمعركة الحسم والتحرير سيبدأ قريباً، متوقعاً انهياراً سريعاً للمليشيات الحوثية نتيجة جرائمها وطغيانها، مستشهداً بتجارب سوريا ولبنان.

وأكد أن اشتعال الجبهات سيفاجئ الجميع بحجم الهزيمة التي ستلحق بذراع إيران في اليمن.