شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً لدوخة هبوط الضغط...أكتشف 5 أطعمة سرية تعيد لك طاقتك فوراً والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعاني عدد كبير من الأشخاص من اضطرابات تتعلق بضغط الدم، ولا يقتصر الأمر على ارتفاعه فحسب، بل إن انخفاض ضغط الدم يُعدّ أيضًا من المشكلات الصحية التي تؤثر على جودة الحياة اليومية بشكل كبير. إذ يمكن أن يؤدي إلى الشعور الدائم بالتعب، والدوخة، والغثيان، بل وحتى الإغماء، مما يعيق ممارسة الأنشطة اليومية بصورة طبيعية.

لكن الخبر السار أن النظام الغذائي قد يكون وسيلة طبيعية وفعالة للتعامل مع هذه الحالة. إذ يشير خبراء من جامعة هارفارد الأميركية إلى أن تناول أطعمة معينة يمكن أن يساهم بشكل كبير في تنظيم ضغط الدم، سواء كان مرتفعًا أو منخفضًا.

فيما يلي 5 أطعمة ينصح بها الخبراء لدعم ضغط دم صحي بشكل طبيعي:

1. الأسماك الدهنية: حماية من ارتفاع الضغط

تُعد الأسماك مثل السلمون، والماكريل، والسردين من أغنى المصادر بأحماض “أوميغا 3” الدهنية، التي تلعب دورًا فعالًا في تقليل الالتهابات وتحسين مرونة الأوعية الدموية. هذه الخصائص تساعد في خفض ضغط الدم المرتفع، وتعزيز صحة القلب.

2. الموز: توازن البوتاسيوم والصوديوم

الموز غني بالبوتاسيوم الذي يساعد الكلى على التخلص من الصوديوم الزائد في الجسم، وهو أحد أبرز مسببات ارتفاع الضغط. هذا التوازن يساهم في استقرار ضغط الدم وجعله ضمن المعدلات الصحية، مما يجعله خيارًا ممتازًا لمن يعانون من انخفاض أو اضطرابات في ضغط الدم.

3. الشمندر (البنجر): تحسين تدفق الدم بسرعة

يحتوي الشمندر على نسبة عالية من النترات الطبيعية، التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم. وقد أظهرت دراسات متعددة أن تناول عصير الشمندر يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم خلال ساعات قليلة، مما يجعله خيارًا سريع المفعول لدعم صحة القلب.

4. الخضراوات الورقية: كنز من المعادن المنظِّمة للضغط

السبانخ، الجرجير، الكرنب، والسلق، جميعها خضراوات ورقية غنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، وهما عنصران أساسيان في تنظيم ضغط الدم. يساعد البوتاسيوم على تقليل تأثير الصوديوم، بينما يعمل المغنيسيوم على ارتخاء الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم. تناول هذه الخضراوات بانتظام يعزز من صحة القلب ويقلل من خطر أمراض الضغط.

5. الرمان: مضاد طبيعي لتصلب الشرايين

يتميز الرمان بتركيبة غنية بمضادات الأكسدة، لا سيما البوليفينولات، التي تساهم في الحد من الالتهابات وتحسين مرونة الأوعية الدموية. وقد أثبتت الأبحاث أن شرب عصير الرمان بانتظام يساعد في خفض ضغط الدم، ويُعزز من تدفق الدم ويُقلل من خطر التصلب الشرياني.

إذا كنت تعاني من انخفاض أو ارتفاع في ضغط الدم، فربما حان الوقت لإعادة النظر في نمطك الغذائي. بإدراج هذه الأطعمة الخمسة في نظامك اليومي، يمكنك المساهمة بشكل فعّال في تنظيم ضغط الدم بطريقة طبيعية وصحية، دون اللجوء دومًا إلى الأدوية.

وكما يقول الخبراء: “ما تأكله قد يكون دواءك”.