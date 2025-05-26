شكرا لقرائتكم خبر عن بخطوات بسيطة...كيف تحمي سيارتك من زيادة استهلاك البنزين؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مع ارتفاع أسعار الوقود، يركز الكثير من السائقين على النصائح التقليدية لتوفير البنزين، مثل ضغط الإطارات وتغيير الزيت بانتظام.

لكن ما لا يعرفه كثيرون أن هناك أسبابًا "خفية" ومهملة قد تؤدي إلى زيادة استهلاك البنزين بشكل كبير دون أن ينتبه لها أحد. إليك أبرزها:

1. انخفاض كفاءة حساس الأكسجين

يعد حساس الأكسجين من أهم مكونات نظام العادم، إذ يرسل إشارات لوحدة التحكم في المحرك لضبط كمية الوقود المحقونة.

إذا تعطل هذا الحساس أو فقد دقته، فقد يستهلك الوقود بنسبة تصل إلى 20% أكثر دون أن تظهر لمبة التحذير في كثير من الأحيان.

2. الإهمال في برمجة وحدة التحكم

بعض السيارات الحديثة تحتاج إلى تحديثات دورية لوحدة التحكم الإلكترونية (ECU).

تصلح هذه التحديثات أخطاءً في برمجة خليط الهواء والوقود قد تؤدي إلى استهلاك زائد.

قلة من الناس يعرفون أن تحديث الـ ECU قد يُحسن استهلاك البنزين بشكل ملحوظ.

3. قيادة السيارة على ناقل حركة غير مناسب

في السيارات اليدوية، القيادة على غيار منخفض (مثل الثاني أو الثالث) عند سرعة عالية يرهق المحرك ويزيد استهلاك البنزين.

وفي السيارات الأوتوماتيكية، وجود خلل في نظام النقل (مثل تلف حساس السرعة أو كارتة الفتيس) قد يمنع تبديل السرعات في الوقت المناسب ويُهدر الوقود.

4. الاعتماد على مثبت السرعة في الطرق غير المستوية

يعتقد البعض أن مثبت السرعة دائمًا يوفر البنزين، لكنه في الطرق المتعرجة أو المرتفعة قد يفعل العكس.

ذلك لأنه يجبر المحرك على التسارع فجأة للحفاظ على نفس السرعة، فيزيد الاستهلاك مقارنة بالسائق الذي يعدل السرعة يدويًا بذكاء حسب التضاريس.

5. التجاهل المستمر لنظام العادم التالف

وجود تسربات أو انسدادات في نظام العادم (الشكمان) قد يؤدي إلى خلل في قراءة المستشعرات، وبالتالي ضخ كميات وقود أكبر.

تلف المحول الحفاز (Catalytic Converter) أيضًا يُقلل من كفاءة الاحتراق، ما يرفع الاستهلاك بشكل تدريجي لا يُلاحظه السائق فورًا.

6. زيادة استهلاك البطارية وسحب كهرباء زائد

تشغيل أجهزة إضافية بشكل مستمر مثل شواحن USB متعددة أو إضاءة LED غير أصلية، يستهلك كهرباء، ما يجبر الدينامو على العمل أكثر.

هذا الحمل الزائد على المحرك يعني مزيدًا من استهلاك البنزين.

7. فلتر الهواء الرياضي غير المناسب

بعض السائقين يركبون فلاتر هواء رياضية ظنًا أنها تحسن الأداء، لكن إن لم تكن ملائمة لمحرك السيارة أو مركّبة بشكل خاطئ، فإنها تحل بنسبة الهواء للوقود وتُسبب استهلاكًا زائدًا بدلًا من التوفير.

8. المكيف عند بدء تشغيل السيارة

تشغيل المكيف فور تشغيل السيارة، قبل أن يسخن المحرك ويستقر، يجعل الكومبروسر يعمل بكفاءة أقل ويثقل الحمل على المحرك في لحظة ضعفه، ما يزيد من استهلاك الوقود في بداية الرحلة.

في النهاية، توفير البنزين لا يعتمد فقط على القيادة الهادئة أو الصيانة السطحية، بل على فهم عميق لكيفية عمل أنظمة السيارة.

قد تكون التفاصيل الصغيرة هي الفرق بين سيارة موفرة وأخرى تُهدر البنزين دون سبب واضح.