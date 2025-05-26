شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق من يكون ...بني الحارث تنصب شيخا جديدا لها بعد وفاة الشيخ بن ناجي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قبائل بني الحارث تنصيب الشيخ محمد بن ناجي جمعان شيخا لقبائل بني الحارث خلفًا لوالده الفقيد الشيخ / ناجي محمد جمعان جاء هذا الإجماع والتزكية للشيخ محمد، لما عُرف عنه من حكمة وحنكة، ووفاءٍ لإرث الآباء، وسيرًا على نهجهم في خدمة القبيلة والوطن.

وقد نال هذا التنصيب المباركة والتأييد من قبائل بكيل، وحاشد، ومذحج، وكافة القبائل اليمنية الحاضرة في التشييع القبلي المهيب، الذي جسّد أسمى معاني الوفاء، والتلاحم، والإجماع على قيادة رشيدة.

إن قبيلة بني الحارث، وهي تُبايع شيخها الجديد، تؤكد تمسكها بثوابتها القبلية والوطنية، ومضيها في طريق العزة، والكرامة، وخدمة اليمن أرضًا وإنسانًا



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