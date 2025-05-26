شكرا لقرائتكم خبر عن "طريق الضالع" يفجر خلافات حوثية حادة وتهديدات بسحب مقاتلين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت مصادر إعلامية عن خلافات حادة تعصف بالمليشيات الحوثية، عقب فتح طريق الضالع.

وقالت المصادر إن خلافات كبيرة اندلعت بين قيادات مليشيا الحوثي بمحافظة الضالع، على خلفية إعلان سلطات محافظة الضالع التابعة للشرعية، قبولها فتح طريق الضالع ـ صنعاء، في منطقة مريس دمت.

وأوضحت المصادر أن الخلافات نشبت بين عبداللطيف الشغدري المعين من قبل المليشيات الحوثية، محافظا لمحافظة الضالع، وبين قيادات حوثية ومشرفين ينتمون لمحافظتي عمران وصعدة بسبب مواقفهم من محاولات فتح طريق دمت ـ مريس ـ الضالع، حسبما أفاد "الموقع بوست".

وأشارت المصادر إلى أن مشرفي الحوثي المنتمين لمحافظتي صعدة وعمران رفضوا القبول بفتح الطريق، مهددين المحافظ التابع للجماعة عبداللطيف الشغدري بسحب قواتهم في حال قبوله فتح الطريق وتحميله مسؤولية الجبهة.

وكان محافظ الضالع قد أعلن في الـ18 من مايو الجاري، موافقة السلطة المحلية لفتح طريق الضالع صنعاء، الرابط بين عدن وصنعاء وفقا لتوجيهات عليا ولدواع إنسانية.



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