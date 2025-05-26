شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : القنصل اليمني يفاجئ الجميع ويعلن عن شروط جديدة لدولة الكويت بشان استقدام العمالة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن القنصل اليمني في الكويت عمار المخلافي عن تسهيلات كويتية جديدة تتيح استقدام العمالة اليمنية وأفراد العائلات، موضحًا أن المقيمين اليمنيين بات بإمكانهم استقدام أسرهم بشرط أن لا يقل دخلهم الشهري عن 800 دينار، وذلك بعد اتفاق رسمي أعقب لقاءً بين وزير الداخلية الكويتي والسفير اليمني علي بن سفاع.

رفي حديثه لوسائل اعلام أكد القنصل في السفارة اليمنية بالكويت "عمار المخلافي" فتح باب التأشيرات للعمالة اليمنية ولكن وفق قيود وقوانين محددة وليس كما كان في السابق.



من أبرز تلك القيود والقوانين:

ارتباط التأشيرة بمهنة محددة٬ ولا يمكن تغيير المهنة مستقبلًا.



لا يسمح بالانتقال من شركة إلى أخرى إلا بعد سنة وبنفس المهنة.



يتم الاستقدام عبر الشركة التي سيعمل فيها الشخص.



لا يمكن بيع التأشيرة؛ لأن ذلك مخالف للقوانين بدولة الكويت.



الشهادات العليا يتم معادلتها في الكويت ويوافق عليها٬ ويتطلب الأمر شهورًا لاعتمادها.



المخلافي طالب بالتعامل مع جهات رسمية في الكويت٬ وحذر من التعامل مع مكاتب السفر الغير موثوقة٬ أو دفع أي أموال إلا بعد إصدار التأشيرة.