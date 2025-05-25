شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة.. لحوم خيول وحمير تباع في هذه الشركات على أنها لحم بقر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �شفت وزارة الزراعة والغابات التركية عن قائمة جديدة تتضمن أسماء شركات متورطة في عمليات غش غذائي، وأظهرت أن مواطنين في ولايتين كانوا يتناولون “لحم خيول وحمير” على أنه “لحم عجول”.

وتواصل وزارة الزراعة والغابات، حملاتها الرقابية على شركات الأغذية، وتقوم بنشر نتائج التفتيش ضمن قائمتين: “الأغذية التي تشكل خطراً على الصحة” و”الأغذية المقلدة والمغشوشة”.

وفي التحديث الأخير نُشرت الوزارة قائمة جديدة تحتوي على تفاصيل صادمة تتعلق بالغش في مكونات اللحوم.

وأفادت الوزارة بأن شركات معينة قامت ببيع لحوم خيول وحمير على أنها لحوم أبقار، ما أثار موجة من الغضب والاستياء لدى الرأي العام.

في ولاية أضنة، وتحديدًا بمنطقة سيحان(Seyhan)، تم رصد شركة تُدعى”Can Et” تقوم ببيع لحوم خيول وحمير تحت اسم “لحم بقر”.

أما في ولاية غازي عنتاب، وفي منطقة شهيد كامل (Şehitkamil)، فقد تم اكتشاف وجود لحوم خيول وحمير، إضافة إلى لحوم دواجن، ضمن منتجات اللحم المفروم لشركة تُعرف باسم “Aydın Catering”.



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