شكرا لقرائتكم خبر عن تسبب كوارث صحية.. لا تتناول هذه الأطعمة مع مرض السكري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التعايش مع مرض السكري يتطلب وعيًا كاملًا بالخيارات الغذائية اليومية، لأن بعض الأطعمة يمكن أن تُسبب ارتفاعًا سريعًا في مستوى السكر في الدم، وتزيد من مقاومة الأنسولين، مما يؤدي إلى مضاعفات صحية خطيرة.

فيما يلي مجموعة من الأطعمة التي يُنصح مرضى السكري بتجنّبها، وفقًا لمصادر طبية موثوقة مثل "Only My Health" و"Harvard Health":

1. المشروبات السكرية

مثل:

المشروبات الغازية

مشروبات الطاقة

الشاي المثلج المُحلى

عصائر الفاكهة الجاهزة

تحتوي هذه المشروبات على كميات عالية من السكريات المضافة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في سكر الدم، كما أنها خالية من الألياف والعناصر الغذائية المفيدة.

البدائل الصحية: الماء، شاي الأعشاب، أو المشروبات غير المُحلاة.

2. الخبز الأبيض، الأرز الأبيض، والمكرونة

هذه الكربوهيدرات المكررة لها مؤشر جلايسيمي مرتفع، مما يعني أنها ترفع سكر الدم بسرعة وتفتقر إلى الألياف الضرورية لتبطئة امتصاص الجلوكوز.

البدائل الصحية: الأرز البني، الخبز المصنوع من القمح الكامل، أو المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة.

3. الأطعمة المقلية

مثل:

البطاطس المقلية

الدجاج المقلي

الأسماك المقلية

تحتوي على دهون مشبعة ودهون متحولة ترفع من مقاومة الأنسولين وتزيد خطر أمراض القلب.

البدائل الصحية: الطعام المشوي، أو المطهو في الفرن، أو باستخدام المقلاة الهوائية.

4. اللحوم المصنعة

مثل:

النقانق

اللحم المقدد (بيكون)

الهوت دوغ

اللحوم الباردة

هذه اللحوم غنية بالدهون الضارة والصوديوم، مما يرفع ضغط الدم ويزيد خطر أمراض القلب.

البدائل الصحية: الدجاج المشوي، الأسماك، البقوليات، أو التوفو.

5. الوجبات الخفيفة المعالجة والمخبوزات التجارية

مثل:

الكوكيز

المعجنات الجاهزة

رقائق البطاطس

تحتوي على دقيق مكرر، سكريات مضافة، ودهون متحولة تؤدي إلى ارتفاع سكر الدم والتهاب الجسم.

البدائل الصحية: حفنة من المكسرات، زبادي يوناني غير محلى، أو فواكه طازجة.

6. حبوب الإفطار المُحلاة

حتى تلك التي تُسوّق على أنها "صحية" غالبًا ما تكون مليئة بالسكر والكربوهيدرات المكررة.

البدائل الصحية: الشوفان غير المحلى، حبوب النخالة، أو البيض.

7. الزبادي المُنكه

رغم أن الزبادي قد يكون خيارًا جيدًا، إلا أن الأنواع المُنكهة غالبًا ما تحتوي على سكر مضاف بكميات كبيرة.

البدائل الصحية: الزبادي اليوناني الطبيعي غير المحلى مع بعض التوت أو المكسرات.

8. الفواكه المعلبة في شراب

عادة ما تكون مغطاة بشراب سكري يُضيف كمية كبيرة من السكر.

البدائل الصحية: الفواكه الطازجة، أو الفواكه المعلبة في عصير طبيعي بدون سكر مضاف.