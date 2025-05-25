شكرا لقرائتكم خبر عن تناولها قبل الجماع.. أطعمة تزيد القدرة والرغبة الجنسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في تحسين القدرة والرغبة الجنسية، إذ تحتوي بعض الأطعمة على عناصر غذائية أساسية تساعد في إفراز هرمون التستوستيرون، وتحفيز الدورة الدموية، وتحسين الحالة المزاجية، مما ينعكس إيجابيًا على العلاقة الحميمة.

فيما يلي، نستعرض أبرز الأطعمة التي يُنصح بتناولها قبل ممارسة العلاقة الجنسية، وفقًا لما ذكره موقع "WebMD":

1. المحار

يُعد المحار من أغنى المصادر الطبيعية بالزنك، وهو عنصر يساعد الجسم على إنتاج هرمون التستوستيرون، الذي يلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الرغبة الجنسية وتحسين المزاج. كما يساهم الزنك في زيادة إنتاج الحيوانات المنوية وتحسين حركتها. تشمل مصادر الزنك الأخرى: لحم البقر، الحبوب المدعمة، بذور اليقطين، الكاجو، والزبادي.

2. الرمان

يُعرف الرمان برمزيته للخصوبة، كما أن عصيره يُساهم في رفع مستويات التستوستيرون، وتعزيز تدفق الدم، وتحسين المزاج، مما يزيد من الإثارة والرغبة الجنسية.

3. الشوكولاتة

تحتوي الشوكولاتة على مركبات مثل السيروتونين والفينيل إيثيلامين، وهي مواد كيميائية في الدماغ ترتبط بالسعادة والرغبة. لذلك، تناول الشوكولاتة قد يُعزز الشعور بالحب والشهوة، ويحسن المزاج بشكل عام.

4. السبانخ

غني بالمغنيسيوم، الذي يُساعد على زيادة التستوستيرون، كما يحتوي على الحديد الذي يُعزز من الإثارة والنشوة الجنسية، خاصة لدى النساء.

5. البطيخ

يحتوي على حمض أميني يُعرف بالسيترولين، يتحول داخل الجسم إلى أرجينين، والذي يعمل على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، بطريقة تشبه تأثير الفياجرا.

6. الأفوكادو

مصدر جيد للدهون الصحية والألياف التي تُحسّن من طاقة الجسم على المدى الطويل. كما يحتوي على فيتامين B6، الذي يساعد في تقليل أعراض ما قبل الدورة الشهرية، مما يُساعد النساء على الشعور براحة أكبر أثناء العلاقة.

7. الفراولة

تُعتبر من الفواكه الرومانسية بامتياز، خاصة عند تقديمها مع الشوكولاتة. فهي غنية بفيتامين C، الذي يُساعد على تحسين تدفق الدم وتقليل التوتر، كما تُحفز إفراز هرمون الأوكسيتوسين، المعروف بهرمون الحب.

8. القهوة أو الشاي

تحتوي على الكافيين الذي ينشّط الجهاز العصبي، ويُحسن الأداء الجنسي، كما يُقلل من احتمالات الإصابة بضعف الانتصاب. لكن يجب تجنبها قبل النوم مباشرةً لتفادي الأرق.

9. الأسماك الدهنية

مثل السلمون، الماكريل، والسردين، وهي غنية بأحماض أوميغا 3، التي تُقلل الالتهابات وتحسن صحة الأوعية الدموية، ما ينعكس إيجابيًا على الصحة الجنسية. ويمكن أيضًا الحصول على أوميغا 3 من مصادر نباتية مثل بذور الكتان، بذور الشيا، والجوز.

اختيار الأطعمة الصحيحة قبل العلاقة الحميمة يمكن أن يُساهم بشكل كبير في تحسين الأداء، وزيادة الرغبة، وتعزيز الاستمتاع لكلا الطرفين.



