شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انقلاب قبلي ضد الحوثيين وأحد أبرز مشايخ حاشد يوجه خطابًا شديد اللهجة لقيادات الميليشيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبّر الشيخ القبلي البارز علي حمود عاطف، أحد مشايخ قبيلة حاشد، عن غضبه الشديد مما وصفه بـ”خذلان” مليشيا الحوثي لقبيلته، رغم الدعم الذي قدموه لها في مراحل سابقة من الصراع.



جاء ذلك خلال اجتماع قبلي مصور ، حيث وجه الشيخ عاطف انتقادات لاذعة للمليشيا على خلفية اختطاف عدد من أبناء القبيلة في محافظة عمران، قائلاً:



“إذا لم تستجيبوا لمطالبنا، نحن حاشد، ولو بتستنقصونا”.



وشهد الاجتماع توترًا واضحًا، حين حاول عدد من مناصري الحوثيين رفع شعارات الجماعة، إلا أن الحاضرين قاطعوهم بقوة، في مشهد يعكس تزايد الاحتقان والغضب الشعبي في أوساط القبائل التي كانت حتى وقت قريب حليفة للجماعة.



وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد السخط القبلي في مناطق سيطرة الحوثيين، نتيجة الانتهاكات المتكررة والاعتقالات التعسفية التي تطال أبناء القبائل، وهو ما يهدد بتمزق التحالفات القبلية التي اعتمدت عليها المليشيا طويلاً في تثبيت سلطتها