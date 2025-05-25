شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور... فنان شهير أصيب بجلطة دماغية للمرة الثانية"حالته حرجة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب الفنان المصري عماد مُحرم للمرة الثانية بجلطة في المخ.

وطالبت زوجته، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، الجمهور بالدعاء له، بسبب وضعه الصحي الصعب، بقولها: "الجلطة دلوقتي صعبة عليه، وأثرت بشكل كبير على حالته، ادعوا له ربنا يتمم شفاه على خير".



ورغم وضعه الصحي الحرج، رفض مُحرم، اعتزال التمثيل، واصفاً نفسه بـ "مُدمن الفن"، لافتاً إلى أن مثله الأعلى في المجال هو الفنان الراحل يوسف شعبان.

وكان الفنان المصري تعرض لجلطة سابقة في المخ أثرت على نطقه للكلام قبل عدة أشهر.

ومَر عماد محرم بأزمة صحية شديدة سابقة في منتصف عام 2021، استدعت نقله لإحدى المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، بعد شعوره بآلام حادة في عضلة القلب، وعدم القدرة على التنفس وانخفاض نسبة الأكسجين.

واشتهر عماد محرم، بأعماله الفنية فترة السبعينات، وتميز بأدوار الشر وتنوعت أعماله الفنية بين السينما والتليفزيون، حيث قدم دوراً بارزاً في فيلم "

العفاريت"، الذي يعتبر أشهر أعماله الفنية.



وبعد نجاح فيلم "العفاريت"، غاب مُحرم لفترة كبيرة عن الشاشات، قبل أن يعود للظهور مُجدداً في الألفية الجديدة في مسلسلات مثل "الباطنية".

وكان محرم، قد بدأ مسيرته الفنية في أواخر الستينات، حيث شارك لأول مرة في مسلسل "بيار الملح" عام 1967 إلى جانب النجم الراحل شكري سرحان والفنانة ليلى طاهر. وفي عام 1982، اقتحم عالم السينما من خلال فيلمي "الثأر" و"رحلة الشقاء والحب"