شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ماقال...أول تعليق لفتحي بن لزرق حول إعادة افتتاح مطار صنعاء الدولي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الصحفي فتحي بن لزرق : ‏تسبّبوا بدمار مطار صنعاء عن بكرة أبيه… فدُمِّرت الصالات والأنظمة الخاصة بالمراقبة وكافة الأقسام، وتحولت إلى أثرٍ بعد عين..!

واضاف : تدمّرت ثلاث طائرات لليمنية، وخسرت ٨٠٪ من أسطولها في صنعاء.

وأكد: يحتاج المطار إلى ما لا يقل عن عامين من إعادة التعمير، بكلفة لا تقل عن ١٠٠ مليون دولار.

و اختتم: وفجأة، تحوّلت عملية ردم حفرتين بمدرج المطار إلى إنجاز مبهر لا يُضاه .. عقول الناس حين يتم استحمارها…

