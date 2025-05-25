شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة ...الكويت تفتح أبوابها لليمنيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف القنصل اليمني السفارة اليمنية بالكويت، عمار المخلافي، أن السلطات الكويتية سمحت رسميًا للشركات والمؤسسات باستقدام عمالة يمنية.

وأوضح المخلافي في حديثه لـ”المشاهد” أنه أصبح بإمكان المقيمين اليمنيين في الكويت استقدام عائلاتهم. شريطة أن يتجاوز الراتب الشهري للمقيم 800 دينار كويتي.

واضاف المخلافي أن هذه التسهيلات الجديدة لدخول اليمنيين الأراضي الكويتية تأتي بعد سنوات من الإجراءات المعـ .ـقدة، حسب وصفه. والتي كانت تتطلب موافقةً مباشرة من وزير الداخلية.

وأشار إلى أن هذا التغيير جاء بعد لقاء جمع بين وزير الداخلية الكويتي والسفير اليمني لدى الكويت علي منصور بن سفاع. أسفر عن الاتفاق على عدد من التسهيلات والإجراءات المنظمة لدخول اليمنيين.

ودعا المخلافي اليمنيين الراغبين بالسفر إلى الكويت بضرورة الالتزام بالقوانين الكويتية.

وحذر من التعامل مع مكاتب السفر غير الموثوقة، التي وصفها بأنها مصدر رئيسي لعمليات النصـ .ـب والاستغلال. وعدم دفع أي مبالغ مالية قبل صدور التأشيرة والتأكد من صحتها والتعامل مع المصادر الرسمية فقط داخل الكويت.