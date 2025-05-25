شكرا لقرائتكم خبر عن ساعات عصيبة قبيل اعدام اليافعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افاد ناشطون بان ساعات قليلة قبيل تنفيذ حكم الاعدام بحق ناصر الكلدي اليافعي في سيئون وبحسب ناشطون فان الوساطات جارية لاقناع الطرف الاخر بالعفو وسط دعوات العشرات من المواطنين. واشاروا الى ان العشرات من المواطنين يتمنون ان يحدث العفو يوم غدا قبل تنفيذ إلاعدام.



كانت هذه تفاصيل خبر ساعات عصيبة قبيل اعدام اليافعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.