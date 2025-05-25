شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات ضخمة قرب القاعدة البحرية وسط أنباء عن تفجّر ترسانة صواريخ حوثية"كارثة جديدة تهز الحديدة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة غامضة تسببت بحالة من الذعر في صفوف السكان، دوّت انفجارات هائلة مساء السبت في منطقة الكثيب شمال غرب مدينة الحديدة، ما أدى إلى تصاعد أعمدة كثيفة من الدخان من محيط القاعدة البحرية المطلة على البحر الأحمر، وسط تكتم رسمي من جماعة الحوثي.

وأكدت مصادر متطابقة أن الانفجارات يُعتقد أنها ناجمة عن انفجار مستودعات ضخمة لتخزين صواريخ وذخائر تابعة للحوثيين، في حين لا تزال التفاصيل حول حجم الخسائر البشرية والمادية غير واضحة حتى اللحظة.

وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على الخطر الداهم الناجم عن تحويل الأحياء السكنية إلى مخازن عسكرية، حيث تتعمد جماعة الحوثي تخزين الأسلحة والمتفجرات في مناطق مكتظة بالمدنيين، ضاربة بعرض الحائط كل الأعراف الدولية ومعايير حماية السكان.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الانفجارات الغامضة التي شهدتها مناطق سيطرة الحوثيين في السنوات الأخيرة، ما يثير تساؤلات جدية حول إصرار الجماعة على عسكرة المدن وتحويلها إلى مواقع عسكرية، في ظل صمت دولي مقلق.