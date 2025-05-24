شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: أمريكا تستأنف غاراتها على اليمن وتستهدف قيادات رفيعة "اسماء" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قتل خمسة من عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن بينهم قيادي محلي في غارات نُسبت إلى الولايات المتحدة على مناطق في جنوبي اليمن.

وقال مصدر أمني في محافظة أبين بحسب ما نقلته وكالة فرانس برس": "أبلغنا سكان المنطقة بالضربة الأميركية والمعلومات المتوفرة لدينا تفيد بمقتل خمسة عناصر من القاعدة".

من جهته، أفاد مصدر أمني آخر في أبين لفرانس برس بأن "الضربة الأميركية مساء الجمعة، شمال خبر المراقشة، قتلت خمسة بينهم قيادي محلي"، مضيفاً أن أسماءهم لم تُعرف.

وأكّد المصدران الأمنيان أن الضربات استهدفت تنظيم القاعدة مساء الجمعة في مناطق جبلية شرقي محافظة أبين الجنوبية.

وكان تنظيم القاعدة في اليمن تعرض لضربات متتالية أدت إلى فقدانه العديد من قيادييه، بمن في ذلك ثلاثة خلال أقل من شهر. وقتل في فبراير/شباط الماضي، القيادي بتنظيم القاعدة في اليمن المكنى أبو محمد الهذلي المكي، وهو سعودي الجنسية، بغارة نفذتها مسيّرة أميركية استهدفت معقلاً للتنظيم في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد، جنوب مدينة عتق مركز محافظة شبوة جنوبي اليمن.

كما قُتل أيوب اللحجي، المعروف بلقب "أمير ولاية لحج"، والذي يعد من أخطر خبراء التنظيم في سلاح المدفعية، مع عدد من مرافقيه، في غارات يعتقد أنها أميركية استهدفت تجمعات ومخابئ تابعة للتنظيم في مديريات حطيب، والصعيد، ومرخة السفلى، بالقرب من الحدود مع محافظتي أبين والبيضاء وسط البلاد. كما قتل قبل ذلك بأيام من مقتل أمير الحرب في التنظيم أبي علي الديسي الذي كان يشغل موقع "أمير ولاية قيفة" بغارة أميركية في محافظة شبوة.

وكان القيادي بتنظيم القاعدة في اليمن محمد باحميش، المكنى أبو يوسف المحمدي الحضرمي، قد قُتل مع قيادي آخر يدعى أبو عاصم الصنعاني، في نفس الشهر، إثر انفجار دراجة نارية مفخخة في منطقة الصمَّدة بمديرية الوادي شرق مدينة مأرب شمال شرقي البلاد.