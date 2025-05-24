الحدث السعودية تفجرّ مفاجأة من العيار الثقيل بخصوص المفاوضات مع "الحوثيين"

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عدن - ياسمين التهامي - �جرت السعودية، السبت، مفاجئة من العيار الثقيل حول المفاوضات مع “الحوثيين”.

وأكدت قناة “الحدث” توجيه دعوة لحركة أنصار الله “الحوثيين” للمشاركة في نقاشات حول شكل الدولة ومسار الوحدة في اليمن.

وبدأت القناة محاولات جس نبض القوى اليمنية الموالية للتحالف حول الخطوة.

واستضافت القناة عدة شخصيات يمنية محسوبة عليها للتعليق على الخطوة التي زعمت ان حكومة عدن وجهتها رسميا.

وأبرز أولئك وكيل وزارة الاعلام في حكومة عدن فهد الشرفي والذي وصفته كقيادي بالمؤتمر الشعبي العام وقد ابدى عتابه لتوجيه الدعوة.

ولم يتضح ما إذا كانت السعودية من خلال هكذا تسريبات التمهيد لاتفاق مع صنعاء اما رسالة للإمارات التي اعادت التلويح بورقة الانفصال مع بدء السعودية ترتيبات في المناطق النفطية شرق اليمن يتوقع ان تكون ضمن الترتيبات للسلام في اليمن.



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