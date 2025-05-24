شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالفيديو...فنانه شهيرة توثق "تعرضها للتحرش" وتنشر لقطات للموقف وسط جدل على مواقع التواصل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت الفنانة اللبنانية الشهيرة نادين نجيم جدلا كبيرا على مواقع التواصل بعد نشرها فيديو قالت إنه يوثق حادثة "تحرش" تعرضت لها في أثناء تواجدها في موقف سيارت بأحد المجمعات التجارية.

الفنانة اللبنانية الشهيرة نادين نجيم / instagram.com/nadine.nassib.njeim/ / RT



وظهرت نادين في الفيديو في أحد مواقف السيارات وهي تنتظر المصعد ليواجهها رجل ويسألها إذا كانت تريد الصعود معه، فأجابته "بلا، لا أريد الصعود".

وأضافت في الفيديو متوجهة إلى كاميرا الهاتف بالقول: "شفتو؟ هيدا مباشر.. ليكو شو محتال! (أرأيتم؟ هذا مباشر... انظروا كم أنه محتال!)".

ولدى دخولها المصعد، طلبت من الرجل الخروج والصعود في المصعد الآخر، فلبّى طلبها، ولكن هذا لم يظهر في الفيديو.

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أنه بالرغم من عمرها ومن أنها أم، فهي تشعر بالخوف من الصعود وحدها في المصعد خشية تعرضها للتحرش.

هذه اللقطات التي انتشرت انتشارا واسعا على الصفحات الفنية والإخبارية، أثارت جدلا واسعا أيضا لدى النشطاء على مواقع التواصل، حيث اعتبر البعض أن نادين نجيم "تبالغ" في توصيف الموقف، وتحاول أن تكون "ترند"، مشيرين إلى أنه لم يصدر أي أمر عن الرجل يوحي بـ"تحرشه بها"، بينما قد يكون قد عرفها ممثلة ولذلك سألها، فيما وافقها آخرون الرأي، مشيدين بتصرفها.

وقال أحدهم معلقا: "من الطبيعي جدا أن يسأل شخص عند باب المصعد شخصًا آخر إذا كان صاعدًا.. أين التحرش في ذلك؟" وأضاف آخر: "قبل كل شيء، أنت شخص مشهور والناس يحبونك كثيرًا، ومن المؤكد أنه لم يقصد التحرش، ولا أحد يجرؤ على التعليق بكلام غير لائق معك".

بينما علّق أحدهم بالقول: "في كل مكان نذهب إليه، هناك أشخاص من هذا النوع. حقًا يجب على الإنسان أن يبقى دائمًا يقظًا ومنتبهًا لنفسه وأولاده".

وجاء في تعليق آخر: "والله، أحسنت صنعا، كانت منتبهة وحريصة".

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