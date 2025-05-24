شكرا لقرائتكم خبر عن لعلاقة ناجحة...هبة قطب توصي بهذه النصائح بعد الخمسين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يُعد موضوع العلاقة الحميمة بعد سن الخمسين من أكثر الموضوعات التي تشغل الكثيرين، ويشهد معدلات بحث مرتفعة عبر محرك "جوجل"، خاصةً في ظل اعتقاد شائع بأن القدرة والرغبة الجنسية تتلاشى بعد هذا العمر.

هبة قطب تنفي الشائعة

أكدت الدكتورة هبة قطب، استشاري العلاقات الأسرية، أن العلاقة الحميمة لا تنتهي بعد الخمسين، بل يمكن ممارستها بشكل طبيعي. وأوضحت، من خلال مقطع فيديو عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، أن الاعتقاد بفقدان القدرة الجنسية لدى الرجال والنساء بعد سن الخمسين غير صحيح علميًا.

مشكلات جنسية محتملة بعد الخمسين

رغم إمكانية استمرار العلاقة الزوجية بشكل صحي، إلا أن قطب أشارت إلى أن البعض قد يعاني من مشكلات جنسية شائعة بعد هذا العمر، منها:

ضعف الانتصاب.

سرعة القذف.

انخفاض الرغبة الجنسية.

الشعور بألم أثناء الجماع، خصوصًا لدى النساء.

نصائح لتعزيز الصحة الجنسية بعد الخمسين

وشددت قطب على أن الاهتمام بالصحة العامة هو المفتاح للحفاظ على النشاط الجنسي بعد سن الخمسين، موصية بمجموعة من الإجراءات المهمة:

ممارسة الرياضة يوميًا، خاصة رياضة المشي.

اتباع نظام غذائي صحي، والابتعاد عن الأطعمة الدسمة.

الإقلاع عن التدخين.

تقليل الضغط العصبي قدر الإمكان.

تناول المكملات الغذائية التي تنشط الدورة الدموية، خاصة لمرضى الضغط المرتفع.

تحذير من تناول المنشطات دون استشارة طبية

وحذرت قطب من تناول المنشطات الجنسية دون إشراف طبي، موضحة أن ذلك يتطلب إجراء تحاليل وفحوصات مسبقة، للتأكد من أمانها على صحة الرجل.

كما شددت على الالتزام بالجرعات المحددة من قبل الطبيب، لأن زيادة الجرعة قد تؤدي إلى آثار جانبية مثل:

صداع.

اضطرابات في القلب، قد تصل إلى نوبات قلبية خطيرة.

رسالة خاصة للنساء

وفي ختام حديثها، وجهت قطب تحذيرًا للسيدات بعد سن الخمسين من تناول المنشطات النسائية، مؤكدة أن أضرارها تفوق فوائدها، ولا يُنصح بها إطلاقًا.