شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انفجارات عنيفة غير مسبوقة تثير الذعر والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - هزت انفجارات قوية، قبل قليل، مدينة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مثيرة حالة من الذعر في أوساط السكان.
وتشير الترجيحات الأولية إلى أن الانفجارات ناجمة عن تفجير مخازن أسلحة وصواريخ تابعة للميليشيات الحوثية في منطقة الكثيب القريبة من ميناء الحديدة على البحر الأحمر.
وتصاعدت أعمدة الدخان الكثيف من موقع الانفجارات التي سمع دويها في أنحاء واسعة من المدينة.
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