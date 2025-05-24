شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : غارات امريكية على هذه المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أبلغ سكان محليون في محافظة أبين، جنوب اليمن، عن غارة جوية استهدفت موقعًا يعتقد أنه تابع لتنظيم "القاعدة في جزيرة العرب"، مساء الجمعة، وأسفرت عن مقتل خمسة من عناصر التنظيم، بحسب ما أكدته مصادر أمنية متطابقة اليوم السبت.

وأوضح مصدر أمني في أبين، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن الهجوم الجوي، الذي يُرجّح أن يكون نفذته طائرة أمريكية مسيّرة، أصاب منطقة جبلية نائية يستخدمها التنظيم كمأوى. وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل خمسة مسلحين يُعتقد أن أحدهم من القيادات المحلية، غير أن هوياتهم لم تُحدد حتى الآن بشكل رسمي.

وتُعرف محافظة أبين، الواقعة بالقرب من العاصمة المؤقتة عدن، بكونها من أبرز معاقل تنظيم القاعدة في اليمن، حيث تستغل عناصر التنظيم التضاريس الجبلية الوعرة وغياب السيطرة الأمنية نتيجة النزاع المستمر منذ سنوات.

تأتي هذه الغارة في سياق عمليات عسكرية متكررة تشنها الولايات المتحدة بطائرات بدون طيار ضد قيادات وعناصر التنظيم المتطرف في مناطق يمنية، في إطار جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.