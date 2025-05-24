شكرا لقرائتكم خبر عن للرجال... 9 أكلات لزيادة الرغبة الجنسية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشير تقارير طبية إلى أن بعض الأطعمة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تعزيز الرغبة الجنسية لدى الرجال عند إدراجها ضمن النظام الغذائي اليومي، لما تحتويه من عناصر غذائية تؤثر مباشرة على مستويات الهرمونات والمزاج والصحة الجنسية.

وفيما يلي، يستعرض موقع الكونسلتو نقلًا عن موقع GoodRx، أبرز الأطعمة التي تساعد في زيادة الدافع الجنسي لدى الرجال:

1. المحار

يُعد المحار من أكثر الأطعمة فعالية في تعزيز الرغبة الجنسية، لاحتوائه على نسبة عالية من الزنك، الذي يساعد على رفع مستويات هرمون التستوستيرون والدوبامين، وهما عنصران مهمان لتحفيز الإثارة الجنسية.

2. البطيخ

يحتوي البطيخ على حمض أميني يُعرف بالسيترولين، يتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، مما يعزز تدفق الدم ويحسن الانتصاب. كما يسهم في رفع مستوى التستوستيرون.

3. الرمان

الرمان غني بمضادات الأكسدة، التي تعمل على تحسين المزاج وتحفيز تدفق الدم إلى الأعضاء التناسلية، مما يساهم في زيادة الرغبة الجنسية.

4. الجينسنغ

عشبة الجينسنغ معروفة بتأثيرها الإيجابي على الدوبامين، ما يساعد في تحسين الرغبة الجنسية. وقد أظهرت دراسات فعاليتها في علاج ضعف الانتصاب عند تناولها بانتظام لمدة 8 إلى 12 أسبوعًا.

5. الثوم

الثوم يحتوي على مركب الأليسين الذي يعزز إنتاج التستوستيرون، ويعمل على تحسين الانتصاب والخصوبة.

6. البروتين الحيواني

اللحوم مثل اللحم البقري والدجاج تحتوي على مركبات مثل الكارنيتين والأرجينين، التي تساهم في تحسين المزاج والصحة الجنسية، إلى جانب الزنك. ومع ذلك، تنصح جمعية القلب الأمريكية بعدم تجاوز الدهون المشبعة نسبة 10% من السعرات اليومية.

7. البقوليات

توفر البقوليات مزيجًا مثاليًا من الزنك، وفيتامين B6، وحمض الأرجينين، مما يجعلها خيارًا ممتازًا لتعزيز الرغبة الجنسية.

8. البذور والمكسرات

مثل بذور الشيا، بذور اليقطين، الفول السوداني، اللوز، وعين الجمل، تحتوي على مكونات مهمة مثل الزنك والأرجينين، التي تلعب دورًا في دعم الأداء الجنسي.

9. الشوكولاتة الداكنة

تُعرف الشوكولاتة الداكنة بقدرتها على تحسين المزاج بفضل محتواها من التربتوفان، الذي يساعد المخ على إنتاج السيروتونين، ما يعزز الشعور بالسعادة والدافع الجنسي.