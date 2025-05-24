شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الريال اليمني يقترب من القاع التاريخي خلال تعاملات اليوم السبت "مباشر من محلات الصرافة " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يواصل الريال اليمني مساره التنازلي الحاد، مسجلاً أدنى مستوياته التاريخية في سوق الصرف غير الرسمي، حيث استقر لليوم الخامس على التوالي قرب مستوى جديد غير مسبوق، ما يعمّق المخاوف من دخول البلاد في مرحلة اقتصادية أكثر اضطرابًا.

وفي التعاملات الصباحية اليوم السبت 24 مايو 2025، بلغ سعر بيع الدولار في عدن 2545 ريالًا، في حين استقر سعر الشراء عند 2427 ريالًا. هذه الأرقام، التي تعد الأدنى في تاريخ العملة الوطنية، تعكس واقعًا اقتصاديًا مأزومًا، وسط شح في العملات الأجنبية وغياب أي مؤشرات على تدخل فاعل لكبح الانهيار.

أما الريال السعودي، فسجل في عدن 664 ريالًا للشراء و667 ريالًا للبيع.

في المقابل، لا تزال العاصمة صنعاء تحتفظ بفجوة سعرية واسعة، حيث بلغ سعر الدولار فيها 535 ريالًا للشراء و538 للبيع، بينما استقر الريال السعودي عند 140 للشراء و140.40 للبيع.