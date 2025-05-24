شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة...جريمة صادمة في مأرب .. طفل في الثالثة من عمره يقتل طفلًا آخر إثر خلاف على لعبة!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم طفل لا يتجاوز عمره الثلاث سنوات، يوم الخميس، على قتل طفل آخر من أقرانه، إثر خلاف نشب بينهما على لعبة، في إحدى مناطق محافظة مأرب.



وأفادت مصادر محلية متطابقة، أن الطفل مبارك أحمد الأعرج، البالغ من العمر ثلاث سنوات، وينحدر من محافظة مأرب، قام برمي حجر على رأس طفل آخر ينتمي إلى محافظة تعز، بعد نشوب خلاف بينهما أثناء اللعب.



وأضافت المصادر أن الحجر أصاب الطفل الضحية في مؤخرة رأسه، مما أدى إلى حدوث نزيف حاد، توفي على إثرها .



وأكدت المصادر ذاتها أن الحادثة تسببت في توتر كبير بين أسرتي الطفلين، منذ مساء الخميس، وسط مساعٍ قبلية لاحتواء الخلاف وتهدئة الأوضاع.



وقد عمّ الحزن أوساط سكان المنطقة، في حين دعت فعاليات اجتماعية الأهالي إلى عدم ترك الأطفال الصغار يلعبون بمفردهم دون رقابة من ذويهم، تجنبًا لوقوع حوادث مشابهة.