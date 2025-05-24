شكرا لقرائتكم خبر عن في تطور مفاجئ ...مليشيا الحوثي توجه رسالة شكر للسفير السعودي "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجهت مليشيا الحوثي، شكرها لسفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، عقب موافقة المملكة على تسيير رحلات لتفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وقال القيادي المقرب من زعيم المليشيات الحوثية "علي ناصر قرشة"، في منشور على منصة إكس: "نشكر سعادة السفير محمد الجابر على سرعة تعاونه في موافقة الخطوط الجويه السعوديه بمنح تصريح للخطوط الجوية اليمنية".

ويوم أمس الجمعة، أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، أنه سيتم البدء بتفويج حجاج بيت الله الحرام من مطار صنعاء إلى الأراضي المقدسة اعتباراً من اليوم السبت 24 مايو 2025م.. موضحة أن عملية تفويج ضيوف الرحمن، من مطار صنعاء الدولي جاءت بعد استكمال التصاريح الرسمية من الجهات السعودية.