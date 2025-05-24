شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق السبب...فتاة ترفض استلام باقة ورد بقيمة 2000 ريال.. وتفاجئ صاحب المحل بطلب غريب "شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وثق مقطع فيديو رفض فتاة استلام باقة ورد قيمتها ألفين ريال ومطالبتها لصاحب المحل بإلقائها في القمامة . وأظهر الفيديو أحد الشباب وهو يقف بجانب إحدى صناديق القمامة حاملا باقة من الورود الحمراء . وعلق ناشر الفيديو قائلا : تخيلوا ياجماعة ها الباقة بألفين ريال والبنت رفضت تستلمها .. طلبت منا تصويرها عند الزبالة .. وعندما صورناها لها قالت " خلوها هنا لا تجيبونها لي ". مُضيفا " ظللنا نشتغل عليها 3 ساعات لا حول ولا قوة ".

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