الحكومة تحاول حل مشكلة كهرباء عدن بمخزن خام شبوة

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يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ خطة عاجلة لتوفير وقود الكهرباء

وجه رئيس مجلس الوزراء ووير المالية سالم صالح بن بريك، وزارة النفط والمعادن بتنفيذ خطة عاجلة لضخ كميات النفط الخام المتوفرة في خزانات قطاع العقلة (S2) بمحافظة شبوة، وذلك لتأمين الوقود اللازم لتشغيل محطة كهرباء الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن، وسط تحديات حادة في توفير الإمدادات.

ووفقًا لمذكرتَين رسميتَين، سيتم نقل نحو 116 ألف برميل من النفط المخزّن في قطاع (S2) إلى قطاع (4) عبر 4,000 برميل يوميًا، باستخدام القاطرات وتحت إشراف مؤسسة "دعمان" للمقاولات، بالتنسيق مع السلطات المحلية في شبوة.

كما سيتم تحميل تكاليف النقل على وزارة المالية، مع تأكيد متابعة الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية لاستلام الكميات.

شملت التوجيهات تسريع تشكيل مجلس إدارة لقطاع العقلة اعتبارًا من 1 يونيو 2025، يضم ممثلين عن وزارة النفط، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز، وهيئة استكشاف النفط، ومحافظة شبوة، بهدف إعادة تشغيل القطاع كاملًا وإدارته محليًا، وتوجيه إنتاجه لتشغيل محطة الكهرباء.

الخطوة جاءت بالتزامن مع توجيه شركتَي "صافر" و"بترومسيلة" لضخ أقصى كميات ممكنة من النفط بشكل يومي، والبدء في مفاوضات مع شركة OMV النمساوية لتنفيذ الإجراءات.