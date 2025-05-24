شكرا لقرائتكم خبر عن برئاسة "قائد الظل المحكوم بالإعدام"...عبدالملك الحوثي يأمر بإنشاء "جهاز أمني" جديد وخطير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في خطوة تعكس تصعيدًا أمنيًا جديدًا، استحدثت جماعة الحوثي جهازًا أمنيًا سريًا تحت مسمى "جهاز أمن الثورة"، يُدار بهيكلية تشبه مؤسسات الاستخبارات الإيرانية و"حزب الله" اللبناني، ويُكلّف بمهام استراتيجية تشمل التوجيه والرقابة والإشراف على كافة الأجهزة الأمنية التابعة للجماعة.

ونقل"ديفانس لاين" المختص بالشأن العسكري، عن مصادر أمنية مطلعة تأكيدها أن الجهاز أُسس بقرار مباشر من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ويعمل ككيان تنسيقي عالي النفوذ ضمن ما تسميه الجماعة "المشروع التنظيمي الجهادي" و"الرؤية الوطنية"، بهدف تعزيز قبضة الجماعة على مفاصل الدولة وتحقيق ما تسميه بـ"ثورة 21 سبتمبر".

ويخضع "جهاز أمن الثورة" لإشراف مباشر من عبد الملك الحوثي، وتوقعت المصادر أن يُوكل إليه، إضافة إلى المهام الداخلية، أدوار في "الأمن الخارجي والإقليمي" تماشياً مع مشروع الجماعة التوسعي في المنطقة، والذي يهدف إلى فرض ما تُسميه "الولاية" على الجزيرة العربية. وتعتبر مصادر متقاطعة أن هذا الجهاز يوازي من حيث الهيكل والدور وزارة الاستخبارات الإيرانية المعروفة بـ"الإطلاعات".

المرهبي على رأس الجهاز.. قائد الظل و"مؤسس الأمن الوقائي"

ووفقًا للمصادر ذاتها، فقد كلّفت الجماعة القيادي الحوثي "جعفر محمد أحمد المرهبي" (42 عامًا)، المعروف بلقبه الحركي "أبو جعفر"، بقيادة هذا الجهاز. ويعد المرهبي من أبرز قادة الظل في المنظومة الأمنية السرية للحوثيين، وأحد المؤسسين لما يعرف بـ"جهاز الأمن الوقائي الجهادي"، وهو الذراع الاستخبارية الداخلية للجماعة.

ينحدر المرهبي من مديرية رازح بمحافظة صعدة، وكان من أوائل الملتحقين بتنظيم "الشباب المؤمن"، وتصفه الجماعة بـ"المكبرين الأوائل"، الذين رفعوا شعارات الجماعة المستلهمة من الثورة الخمينية. ويُعتقد أنه خضع لتدريبات متقدمة خارج اليمن، ولعب أدوارًا أمنية حساسة أبرزها حماية مؤسس الجماعة حسين الحوثي، ولاحقًا شقيقه عبد الملك الحوثي.

سجل أمني مثير ومحكوم بالإعدام سابقًا

يرتبط اسم المرهبي بشبكة خلايا أمنية نفذت عمليات اغتيال وزرع عبوات ناسفة لصالح الجماعة، وكان قد أُدين بقتل ضابط وجندي في صنعاء عام 2008 ضمن ما عُرف بـ"خلية صنعاء الإرهابية الثانية"، وصدر بحقه حكم بالإعدام من المحكمة الجزائية المتخصصة، قبل أن يُفرج عنه بعفو رئاسي عام 2011 في سياق الثورة الشبابية.

لاحقًا، لعب أدوارًا محورية في الحروب الحوثية للسيطرة على محافظات حوث وعمران وصنعاء، وأسهم في توطين عناصر الجماعة داخل أجهزة الأمن بعد اجتياح صنعاء. وفي عام 2016، عُيّن في وزارة الداخلية الحوثية برتبة "عقيد"، ثم رُقي إلى "لواء"، وتقلّد منصب وكيل وزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة عام 2023.

شخصية غامضة وملاحقة قضائيًا

تحيط الجماعة المرهبي بسرية تامة، وتجنّب ظهوره في الإعلام. ففي أبريل الماضي، بثّت قناة "المسيرة" الموالية للجماعة وثائقيًا بعنوان "حكايات المكبرين الأوائل" خصصت فيه حلقتين للمرهبي، لكنها عادت لاحقًا لحذف جميع المقاطع والصور المرتبطة به من منصاتها الرسمية.

المرهبي يُعد من أبرز القيادات الحوثية المطلوبة أمنيًا، حيث يخضع للمحاكمة غيابيًا أمام المحكمة العسكرية في محافظة مأرب، بتهم تتعلق بالإرهاب وارتكاب جرائم جسيمة بحق الدولة.

