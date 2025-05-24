شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان عسكري حوثي جديد عقب إطلاق صاروخ نحو إسرائيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي، اليوم الجمعة، استهداف مطار "بن غوريون" في تل أبيب، للمرة الثالثة خلال 24 ساعة.

وقال بيان عسكري للمليشيات، إنها نفذت "عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللُّدِ المسمى إسرائيلياً مطار بن غوريون في منطقة "يافا" المحتلة، وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي".

وأضافت أن العملية "حققت هدفها بنجاح وتسببت في هروب الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ، وتوقف حركة المطار".

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إنه "رصد صاروخًا قادمًا من اليمن، وتم اعتراضه".

وأفادت وسائل إعلام، أن صافرات الإنذار، دوّت، فجر اليوم الجمعة، في تل أبيب وأكثر من 100 بلدة ومستوطنة في أنحاء مختلفة من فلسطين المحتلة، إثر رصد صاروخ أُطلق من اليمن.

وهذه هي المرة الثالثة، التي تعلن فيها المليشيات الحوثية، إطلاق صاروخ نحو إسرائيل، منذ فجر يوم أمس الخميس.



