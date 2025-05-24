شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة جديدة تفجع الوسط الفني...صدمة تهز حياة الفنانه اليمنيه أروى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - فُجعت الفنانة اليمنية أروى بوفاة والدتها سميرة دسوقي الشافعي، بعد معاناة مريرة مع المرض استمرت لأسابيع، أنهكت جسدها وأثرت بشكل كبير على حالتها الصحية.
وكانت أروى قد شاركت جمهورها خلال الأيام الماضية تفاصيل اللحظات العصيبة التي تعيشها أسرتها، حيث نشرت صورة لوالدتها من داخل المستشفى عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، ووجهت نداء مؤثرًا قالت فيه: "الدعاء يغير الأقدار، أمنتكم أمانة ادعوا لأمي الله يسكن أوجاعها ويزيح عنها.. آمين."
كلمات أروى المؤلمة لامست قلوب الآلاف، ودفعت العديد من متابعيها ومحبيها للتفاعل معها بالدعاء والمواساة.
وأعلنت أروى مساء أمس عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) نبأ وفاة والدتها، مشيرة إلى أن حالتها الصحية تدهورت رغم رحلة العلاج الطويلة التي خاضتها.
يُذكر أن هذه الخسارة الأليمة تأتي بعد حوالي عام ونصف من فقدان والدها سالم أحمد عميران، الذي توفي في ديسمبر 2023، ما يجعل هذه المرحلة من أصعب الفترات في حياة الفنانة.
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