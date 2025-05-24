شكرا لقرائتكم خبر عن هل أنت منهم؟...فئات ممنوعة من تناول البطيخ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - البطيخ فاكهة لذيذة ومليئة بالماء والعناصر الغذائية، لكنه قد يكون غير مناسب لبعض الأشخاص في حالات معينة.

إليك من ينصح بتجنبه أو الحد منه:

1. مرضى السكري:

البطيخ يحتوي على نسبة عالية من السكر (رغم أن مؤشره الجلايسيمي مرتفع لكن حمله الجلايسيمي منخفض إلى معتدل)، لذا يجب على مرضى السكري تناوله بكميات معتدلة وتحت إشراف طبي.



2. مرضى الفشل الكلوي:

البطيخ غني بالبوتاسيوم، وقد يؤدي تناول كميات كبيرة منه إلى تراكم البوتاسيوم في الدم، مما يُشكل خطرًا على مرضى الكلى الذين لا يستطيعون التخلص من الفائض بسهولة.

3. مرضى الحساسية:

بعض الأشخاص لديهم حساسية من البطيخ، وقد تظهر عليهم أعراض مثل الحكة، الطفح الجلدي، أو حتى تورم الحلق والفم.



4. الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الهضم (القولون العصبي أو الغازات):

البطيخ يحتوي على سكر فركتوز قد يُسبب انتفاخًا وغازات لبعض الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي.



5. الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الكربوهيدرات أو الكيتو:

بسبب محتواه من السكر والكربوهيدرات، لا يتناسب البطيخ مع هذه الأنظمة.