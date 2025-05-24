شكرا لقرائتكم خبر عن صالح العبيدي يرفض الصلح ويستعد للسجن لمدة سنتين في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �ال الشيخ ابراهيم البكري:في قضية الاخوة صالح العبيدي وعبدالرحمن أنيس ، تدخلت فيها للصلح بينهما ، ودعوت الاثنين الى منزلي ، حضر عبدالرحمن أنيس ولم يحضر العبيدي رغم انه وعدني بالحضور.

واضاف البكري:وعليه أؤكد أن الأخ عبدالرحمن أنيس كان متجاوبا ومرحبا ومتعاونا ، ولا صحة لما اقرأه من منشورات تتحدث عن رفضه للصلح .

وبحسب المادة ٢٩٢ من قانون الجرائم والعقوبات فان صالح العبيدي قد يسجن لمدة لاتتجاوز عامين

كانت هذه تفاصيل خبر صالح العبيدي يرفض الصلح ويستعد للسجن لمدة سنتين في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.