شكرا لقرائتكم خبر عن نزوح جماعي من صنعاء والسبب لا يصدق! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اضطر عدد من المواطنين من سكانها إلى هجرة منازلهم والانتقال إلى محافظات ومواقع بعيدة، وذلك خشية تعرضهم لمخاطر جسيمة. يأتي هذا النغيير القسري بسبب قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية بتحويل هذه المساكن إلى مستودعات للذخائر والأسلحة.

ويُعد هذا الإجراء من قبل ميليشيا الحوثي انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تحظر استخدام المناطق المدنية والمواقع التراثية لأغراض عسكرية، خاصة تخزين المواد المتفجرة التي تشكل تهديدًا مباشرًا لحياة السكان وممتلكاتهم.

وقد عبر عدد من الأهالي النازحين عن خوفهم الشديد من مصير مجهول قد يلحق بهم، خاصة بعد تكرار حوادث انفجار مخازن أسلحة تابعة للحوثيين في مناطق سكنية أخرى، كما حدث مؤخرًا في بني حشيش، مما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وتدمير واسع للمنازل.

