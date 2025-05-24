شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عما حدث في المخازن السرية لأسلحة الحوثيين بمنطقة بني حشيش في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رجحت مصادر مطلعة بصنعاء ان تكون الانفجارات المروعة لمخازن أسلحة سرية تابعة للحوثيين والتي تسببت في مقتل واصابة العشرات من سكان الأحياء المجاورة ناجمة عن سقوط صاروخ حاول الحوثيين اطلاقة من منطقة متاخمة لموقع المخازن .

وأكدت المصادر أن ميلشيا الحوثي اعتقلت مواطنين من سكان الأحياء المجاورة بسبب التقاطهم صور للانفجارات ومشاهد تطاير الشظايا مشيرة الى أن عدد القتلى تجاوز الـ 30 شخصا واعداد من المصابين.

ولفتت الى أن سيارات الإسعاف هرعت الى الاحياء المتضررة ونقلت جثامين القتلى والمصابين وسط انتشار واسع لعناصر الميلشيا .