شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد حجم الدمار الهائل الذي حل بصنعاء (أضرار كارثية) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تكشف صور صادمة من منطقة بني حشيش شمال شرق صنعاء عن حجم الدمار الهائل الذي خلفه انفجار مروع في مخازن أسلحة تابعة لجماعة الحوثي.

فقد تحول جزء كبير من الحي السكني إلى ركام وأطلال، حيث انهارت أكثر من 30 منزلاً بالأرض بمن فيها.

ويُعتقد أن الانفجار الذي هز المنطقة وتسبب في هذه الكارثة البشرية والمادية الفادحة، ناجم عن تخزين ميليشيا الحوثي للأسلحة والمتفجرات داخل مناطق مأهولة بالسكان، في استهتار واضح بأرواح المدنيين وممتلكاتهم.

