شكرا لقرائتكم خبر عن الاسم والصورة...مسؤول حكومي كبير يشيد بهذه الدولة الخليجية ويقول رغم صغر حجمها الا انها اصبحت بسعة الكرة الأرضية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اشادة دولية له قال عضو مجلس الشورى اليمني رئيس حزب التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة مارب الشيخ مبخوت بن عبود الشريف ان دولة قطر دولة مبدأ والتزام بالقيم .

واضاف عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: ان اتهام نتنياهو لقطر جاء على خلفية وقوفها

الى جانب الشعب الفلسطيني المضطهد

وتابع الشريف قائلا : يجب على جامعة الدول العربية الوقوف الى جانب قطر وادانة تصريحات نتنياهو المقززة .

واشار الى ان قطر رسمت لها سياسة قائمة على صفر مشاكل ولديها جهاز دبلوماسي ناجح .

وفي الاخير قال : ورغم صغر حجمها الجغرافي إلا أنها أصبحت بسعة الكرة الأرضية: