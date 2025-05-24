شكرا لقرائتكم خبر عن الاسم والصورة...مسؤول حكومي كبير يشيد بهذه الدولة الخليجية ويقول رغم صغر حجمها الا انها اصبحت بسعة الكرة الأرضية والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في اشادة دولية له قال عضو مجلس الشورى اليمني رئيس حزب التجمع اليمني للاصلاح بمحافظة مارب الشيخ مبخوت بن عبود الشريف ان دولة قطر دولة مبدأ والتزام بالقيم .
واضاف عبر تدوينه له على حسابه بمنصة إكس: ان اتهام نتنياهو لقطر جاء على خلفية وقوفها
الى جانب الشعب الفلسطيني المضطهد
وتابع الشريف قائلا : يجب على جامعة الدول العربية الوقوف الى جانب قطر وادانة تصريحات نتنياهو المقززة .
واشار الى ان قطر رسمت لها سياسة قائمة على صفر مشاكل ولديها جهاز دبلوماسي ناجح .
وفي الاخير قال : ورغم صغر حجمها الجغرافي إلا أنها أصبحت بسعة الكرة الأرضية:
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