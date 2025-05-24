شكرا لقرائتكم خبر عن المسوري يُفجّرها: أسلحة الحو ثي المدمّرة تُهرب من هذه الدولة (ليست إيران) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - حذر المحامي البارز، محمد المسوري، من أن غالبية الأسلحة التي بحوزة ميليشيا الحوثي الإرهابية يتم تهريبها عبر سلطنة عمان، مشيرًا إلى أن هذه الأسلحة هي ذاتها التي تنفجر الآن في مخازن الحوثيين وتتسبب في تدمير الأحياء السكنية وقتل المدنيين الأبرياء.
وأكد المسوري أن مزاعمه ليست مجرد اتهامات، بل مدعومة بـ"تقارير لجنة عقوبات مجلس الأمن الدولي وعمليات الضبط في المنافذ الحدودية" التي وثقت عمليات التهريب هذه.
وفي سياق تعليقه على الانفجارات الأخيرة لمخازن الأسلحة الحوثية في مناطق سكنية، والتي أدت إلى كوارث بشرية ومادية، تساءل المسوري باستنكار: "فمتى سيتم إيقاف التهريب؟ الذي يتسبب بكوارث قاتلة"
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