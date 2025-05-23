شكرا لقرائتكم خبر عن شمال صنعاء...وزير يمني يوضح بشأن انفجار غامض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، معمر الإرياني، اليوم الخميس، توضيحًا بشأن الانفجار الذي وقع، صباح اليوم الخميس، شمال العاصمة صنعاء، وأثار حالة من الهلع والرعب في صفوف المواطنين.

وقال الإرياني في حسابه على منصة "إكس" إن الانفجار "نجم عن فشل مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، في إطلاق أحد الصواريخ من محيط مطار صنعاء".

وأضاف معمر الإرياني "أن مليشيات الحوثي دأبت، منذ انقلابها على الدولة، على عسكرة المدن، وتحويل المنشآت الحيوية والمناطق السكنية إلى منصات لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة، متخذة من المدنيين دروعا بشرية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، مؤكدا أن هذه الممارسات تعرض حياة المدنيين ومقدرات الدولة لخطر دائم، سواء نتيجة لفشل عمليات الإطلاق أو بفعل الضربات المضادة.

وأفاد الإرياني أن العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيات شهدت حوادث مشابهة أسفرت عن مئات القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء، كان آخرها سقوط صاروخ دفاع جوي في سوق فروة، إلى جانب حوادث مماثلة في محافظتي المحويت ومديرية همدان، جراء الإطلاق العشوائي أو الفاشل للصواريخ.

ودعا الوزير المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية إزاء هذه الانتهاكات المتكررة، واتخاذ خطوات حازمة ورادعة ضد مليشيات الحوثي، بما في ذلك تصنيفها كجماعة إرهابية أسوة بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى، وفرض عقوبات على قياداتها المتورطة في هذه الجرائم التي تهدد حياة المدنيين وتضرب بالقانون الدولي عرض الحائط.